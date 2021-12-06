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Около 3,7 миллиарда тенге за ОСМС перечислили астанчане в ноябре

6 Декабря 2021 19:18
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Около 3,7 миллиарда тенге за ОСМС перечислили астанчане в ноябре

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ноябре в столице за обязательное социальное медицинское страхование перечислено около 3,7 миллиарда тенге. С начала года по городу Нур-Султану за ОСМС перечислено более 37,7 млрд тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного филиала Фонда социального медицинского страхования.

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Общая сумма отчислений и взносов за обязательного социального медицинского страхования, поступившая по городу Нур-Султан, в период с 1 июля 2017 года по 30 ноября 2021 года составила более 95,8 млрд тенге.

«В ноябре 2021 года в столице за ОСМС перечислено около 3,7 млрд тенге. Из них 1,73 млрд тенге приходятся на отчисления работодателей, а 1,94 млрд тенге – на взносы индивидуальных предпринимателей. Сумма единого совокупного платежа (ЕСП), поступивших за ОСМС в период ноября 2021 года составляет около 9,3 млн тенге.

Все поступившие за ОСМС средства хранятся в Национальном банке, с которым заключен договор доверительного управления, и в последующем будут направлены на оплату медицинских услуг, оказанные населению поставщиками Фонда по пакетам ГОБМП и ОСМС, которые производится только после проведения мониторинга качества и объема данных услуг», - пояснил директор филиала по городу Нур-Султану НАО «Фонд социального медицинского страхования» Нурлыбек Кабдыкапаров.





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#Нур-Султан   #Здравоохранение  
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