Около 3,5 тысячи человек в месяц принимает паралимпийский тренировочный центр в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане действует специализированный паралимпийский тренировочный центр для людей с ограниченными возможностями. Сегодня в нем проводятся тренировки по 17 видам спорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

«Специализированный паралимпийский тренировочный центр международного уровня был открыт в 2018 году. На сегодня у нас культивируются 17 видов спорта. Все они бесплатны для людей с особыми физическими потребностями. Ежедневно наш центр посещают около 150 человек. У нас имеется 3 основных зала – тренажерный, игровой и зал единоборств. Также для посетителей есть сауна и услуги массажа. Абсолютно все услуги, которые предоставляет центр, для людей с особыми физическими потребностями оказываются на бесплатной основе», - рассказал исполнительный директор фонда развития спорта «Каспий» Абдусаид Назаров.

В центре проводятся тренировки по таким видам спорта, как пара настольный теннис, пара дзюдо, пара каратэ, пара таэквондо, йога, шахматы, шашки, тогызкумалак, бочча, голбол, пара бадминтон, волейбол сидя, дартс, пара пауэрлифтинг, пара черлидинг, пара грэпплинг и пара армрестлинг.

Общая площадь здания составляет 4 682,70 кв. м. В настоящее время центр принимает более 3 400 человек в месяц.

«Я посещаю центр с самого его открытия в 2018 году. Он очень удобен для нас, людей с ограниченными возможностями, все здесь продумано, просторные раздевалки, душевые. Большое спасибо за такой центр», - отметил посетитель центра Аскарбек Болегенов.

Дополнительную информацию о работе паралимпийского тренировочного центра можно получить по номеру телефона 790-444.



