Около 3,4 трлн тенге поступило в госбюджет за январь-февраль

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По итогам 2-х месяцев текущего года в государственный бюджет доходов поступило порядка 3,4 трлн тенге, или план исполнен на 107,6%. Такие цифры озвучил заместитель Премьер-Министра – министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его данным, в республиканский бюджет доходов поступило 2,5 трлн тенге, или план исполнен на 100,5%. План по доходам перевыполнен на 12 млрд тенге, из них неналоговые поступления – на 20 млрд тенге.

«План по налогам не исполнен на 8 млрд тенге. Основная сумма, неисполнения по налогам, приходится на налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), корпоративный подоходный налог (КПН) и экспортной таможенной пошлины (ЭТП) на сырую нефть. Основной причиной неисполнения плана и снижения темпа роста поступлений по НДПИ и ЭТП является снижение цен на основные экспортные товары за январь-февраль текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в среднем на 12,3%», - сообщил Ерулан Жамаубаев во время заседания Правительства РК.

По КПН план не исполнен на 24 млрд тенге за счет снижения сумм авансовых платежей за январь-февраль текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года по 591 крупному налогоплательщику на 44,6%, или на 62 млрд тенге. При этом план перевыполнен по НДС и импортным таможенным пошлинам.

Расходы государственного бюджета, по данным вице-премьера, исполнены на 95,8%, республиканского – на 96,5%, местных бюджетов – на 96,6%. По республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 3,4 трлн тенге.

«Неисполнение составило 123 млрд тенге, из них 22 млрд тенге - экономия. Не освоен 101 млрд тенге. Наиболее крупные суммы неосвоения сложились в министерствах внутренних дел, финансов, науки и высшего образования, информации и общественного развития», - добавил Ерулан Жамаубаев.

Основные причины неосвоения, как пояснил спикер – это оплата, произведенная за фактически оказанный объем услуг; длительное проведение конкурсных процедур; длительное проведение процедур заключения договоров, дополнительных соглашений; несвоевременное принятие нормативных правовых актов по реализации бюджетных программ (подпрограмм); несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов – фактур; отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце.