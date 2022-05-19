19 Мая 2022 10:28

Около 3,3 млн доз вакцин от коронавируса осталось в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В стране в наличии осталось около 3,3 млн доз вакцин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Министерстве здравоохранения сообщили, что в наличии имеется 700 тыс. доз вакцины QazVac, Sinofarm – 1,5 млн доз, Pfizer – 1,1 млн доз.

Ведомство пока не планирует закупать вакцины.

Ранее министр здравоохранения РК Ажар Гиният сообщила о ходе ревакцинации в стране.

«Сегодня наше население охотно идет на вакцинацию и ревакцинацию. Ежесуточно вакцинируется около 15 тыс. человек. Реализация вакцины Pfizer идет по плану», - пояснила Ажар Гиният.

По состоянию на 14 мая, в Казахстане первым компонентом против коронавируса вакцинировано 9 492 583 человека, вторым компонентом - 9 262 039 человек.

Также в министерстве заявили, что штамм «стелс-омикрон» выявили в Казахстане. Несмотря на стабилизацию эпидемиологической ситуации, министерство настоятельно рекомендует своевременное проведение вакцинации, ревакцинации против коронавирусной инфекции.

«Ревакцинации подлежат лица, которые получили прививку 6 месяцев назад и более. В настоящее время в Казахстане для вакцинации и ревакцинации против коронавируса доступны три вида вакцины (Pfizer, Sinofarm и QazVac), из них две одобрены Всемирной организацией здравоохранения», - напомнили в Минздраве.