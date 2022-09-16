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    16:30, 16 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Около 3,2 млн казахстанцев остались незастрахованными по программе ОСМС

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Несмотря на то, что медстрахование в Казахстане работает с 2020 года, более 3 млн человек остались вне системы ОСМС, передает корреспондент МИА «Казинформ».
    «Остаются вопросы из-за которых Фонд часто подвергается критике. Хочу обратить внимание на охват населения системой ОСМС. Несмотря на то, что медстрахование в Казахстане работает с 2020 года, а платежи на ОСМС являются обязательными для всех, около 3,2 млн человек до сих пор остаются незастрахованными», - сообщил председатель правления Фонда социального медицинского страхования Айдын Ашуев на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

    По его мнению, важна межведомственная работа по вовлечению этого населения в ОСМС. Она должна проводиться совместно с местными исполнительными органами, территориальными подразделениями Комитета госдоходов, Министерства внутренних дел и медицинскими организациями.

    В июле Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что реального результата в системе обязательного социального медицинского страхования нет. Несмотря на то, что объем средств, выделяемых на медицину, увеличился, накопленные здесь проблемы не решаются. Около 3 млн человек остались вне медицинской страховки, в результате чего они не могут полноценно пользоваться услугами здравоохранения.


    Теги:
    Общество Медстрахование Здравоохранение
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