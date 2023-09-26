Около 296 млрд тенге инвестиций с начала года привлечено в область Абай

Основная доля инвестиций осуществлена за счет собственных средств предприятий и организаций. Из республиканского бюджета было выделено 22,9 млрд тенге, из местного бюджета – 30,3 млрд тенге, со ссылкой на пресс-службу акима области передает МИА «Казинформ».

В сфере промышленности:

Промышленное производство в области заметно увеличилось, достигнув 946,4 млрд тенге, что соответствует индексу развития на уровне 107,6%. Горнодобывающая промышленность и добыча материалов из карьеров имеют ключевое значение, составляя 59,9% от общего объема производства. За этот период была произведена продукция на сумму 567,0 млрд тенге. Обрабатывающая промышленность представляет 36,9% от общего объема производства, выпустив продукцию на сумму 348,9 млрд тенге. Отрасли электроснабжения, поставки газа, пара и воздушного кондиционирования составили всего 2,8% от общего объема промышленного производства. Отрасль водоснабжения, канализационных систем и контроля за сбором и распределением отходов составила 0,5% от общего объема или 4,4 млрд тенге.

В сфере сельского хозяйства:

Объем валовой продукции сельского хозяйства составил 243,9 млрд тенге. В этот период было реализовано 56,4 тысячи тонн скота и птицы, а также 416,7 тысяч тонн молока. Численность скота составила 834,7 тысяч голов по крупному рогатому скоту, 1 378,1 тысяч голов по мелкому рогатому скоту, 367,5 тысяч голов лошадей и 1 493,1 тысяч голов птицы. Общая посевная площадь составила 745,4 тысячи га, включая 314,9 тысячи га под зерновыми, 290,4 тысячи га под масличными культурами, 8,0 тысяч га под картофелем, 3,9 тысяч га под овощами и 1,9 тысячи га под бахчевыми культурами.

В сфере строительства:

Объем строительных работ вырос на 37,2% и составил 89,4 млрд тенге. Введено в эксплуатацию 165,9 тысяч квадратных метров жилья, что составляет 128% к плану.

В сфере развития малого и среднего бизнеса:

В области действует 54,2 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства. По программе поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса – 2025» фондом АО «ФРП «Даму» были выданы гарантии по 201 проекту на сумму 3 млрд тенге, а также просубсидировано 265 проектов на сумму 12,5 млрд тенге. Это позволило трудоустроить 5272 человека на субсидируемые рабочие места, направить 177 безработных на краткосрочное профессиональное обучение и выдать 128 государственных грантов социально-уязвимым слоям населения. Всего по области с начала текущего года было создано 18 тысяч рабочих мест, включая 12 тысяч постоянных.