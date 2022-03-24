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    11:00, 24 Март 2022 | GMT +6

    Около 295 тысяч жителей Алматы ревакцинировались против коронавируса

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - О ситуации с коронавирусом рассказали в управлении общественного здоровья Алматы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации управления общественного здоровья города, 23 марта текущего года в мегаполисе зарегистрировано 8 случаев коронавирусной инфекции, из них 6 случаев с симптомами и 2 без симптомов.

    «Всего из стационаров выписано 2 пациента, поступил 1. Итого в инфекционных стационарах физически находится 86 человек из них 11 детей. В отделениях реанимации и интенсивной терапии всего - 12. На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 102 пациента, симптомами- 86 с легкой и средней степенью, без симптомов- 16», - уточнили в управлении.

    За прошедшие сутки вакцинировано первым компонентом вакцин против КВИ 200 человек, вторым компонентом - 465 человек.

    Всего за период с 01.02.2021 по 23.03.2022 г. вакцинировано I компонентом 1 154 024 человека, II компонентом 1 120 705 человек.

    На сегодняшний день привиты вакциной компании Pfizer (Comirnaty) 60 667 человек, в том числе беременные 3 432, кормящие 13 368 и 43 712 подростков. Ревакцинацию получили 294 832 горожан.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Алматы
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