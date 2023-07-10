Около 280 кг наркотиков изъяли полицейские в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Жамбылской области близ села Бельбасар Шуского района, на участке «Сарғау» полицейские задержали 42-летнего местного жителя по подозрению в хранении наркотиков в особо крупном размере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz



Спецоперация по пресечению канала незаконного оборота наркотиков проведена сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции области. Проведен ряд обысковых мероприятий: на участке задержания были обнаружены кусты конопли общим весом 237 кг 234 грамма. По месту жительства в сарае обнаружен полипропиленовый мешок с высушенной марихуаной общим весом 12,6 кг и гашишем весом 24,5 кг.

– Задержанный дал признательные показания и водворен в ИВС Шуского района. В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 297 УК РК «Незаконное хранение в целях сбыта наркотических средств в особо крупном размере». Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества, – сообщил начальник УПН ДП Алим Бажикбаев.