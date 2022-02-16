Около 280 автомашин сопроводили акмолинские полицейские в непогоду

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Акмолинские полицейские сопроводили 278 автомашин, застрявших в непогоду на трассах региона, передает корреспондент МИА «Казиформ».

Напомним, 14 февраля на дорогах области разбушевалась непогода. В регионе в связи с сильным ветром, метелью, верховым снегом и ограниченной видимостью было перекрыто движение для всех видов автотранспорта на нескольких участках автодорог республиканского и местного значения. Главной задачей было не только обеспечить безопасность дорожного движения, но и не допустить каких-либо происшествий, связанных с погодными условиями.

«В Акмолинской области было выставлено 53 мобильных поста из числа 156 сотрудников и 53 единиц автотранспорта. Стражи порядка несли службу в усиленном режиме, сопровождая застрявшие в непогоду автомобили и оказывая помощь водителям и их пассажирам. Всего акмолинские полицейские сопроводили 278 автомашин, в том числе 41 грузовую. Данные колонны на автодорогах сопроводили пять экипажей патрульной полиции», - отметили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области.

Акмолинские полицейские призвали жителей области не игнорировать сообщения об ухудшении погодных условий и не выезжать за пределы населенных пунктов без острой необходимости. Кроме того, перед поездкой необходимо всегда проверять техническое состояние своего автомобиля.

Ранее сообщалось, что с автодорог области из-за непогоды за сутки были эвакуированы более 100 человек.







