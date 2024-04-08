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    10:26, 08 Апрель 2024 | GMT +6

    Около 2,8 тысяч детей продолжают находиться в пунктах временного размещения — МЧС РК

    паводки
    Фото: МЧС РК

    Старший офицер Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК Ерасыл Сайпаш озвучил последние данные по ликвидации последствий паводков, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — С начала паводкового периода спасено 75 982 человека, из них 18 681 детей. Привлеченными воздушными судами спасено 2 811 человек, из них 865 дети. В пунктах временного размещения находятся 7 203 человека, из них 2 794 — дети, — сказал Ерасыл Сайпаш на брифинге в СЦК.

    По его словам, в безопасное место отогнано 69 971 сельскохозяйственное животное.

    — В пострадавшие регионы доставлено более 126 тысяч гуманитарной помощи, откачано более 7 млн кубов талой воды. Проведена уклада 993 тысяч мешкотар и более 900 тонн инертного материала. Из 1739 жилых домов и 1743 дворовых территорий отведена вода, — добавил спикер.

    Теги:
    МЧС Казахстан Регионы Казахстана Дети Регионы Общество Паводки
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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