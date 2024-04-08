Около 2,8 тысяч детей продолжают находиться в пунктах временного размещения — МЧС РК
Старший офицер Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК Ерасыл Сайпаш озвучил последние данные по ликвидации последствий паводков, передает корреспондент агентства Kazinform.
— С начала паводкового периода спасено 75 982 человека, из них 18 681 детей. Привлеченными воздушными судами спасено 2 811 человек, из них 865 дети. В пунктах временного размещения находятся 7 203 человека, из них 2 794 — дети, — сказал Ерасыл Сайпаш на брифинге в СЦК.
По его словам, в безопасное место отогнано 69 971 сельскохозяйственное животное.
— В пострадавшие регионы доставлено более 126 тысяч гуманитарной помощи, откачано более 7 млн кубов талой воды. Проведена уклада 993 тысяч мешкотар и более 900 тонн инертного материала. Из 1739 жилых домов и 1743 дворовых территорий отведена вода, — добавил спикер.