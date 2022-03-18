Около 27 тысяч беременных женщин вакцинировались от коронавируса в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК опубликовало данные по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин от коронавируса вакциной «Pfizer», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

На 17 марта вакциной «Pfizer» провакцинировано:

Первой дозой:

Подростки – 759 551,

Беременные женщины – 34 692,

Кормящие женщины – 120 846.

Второй дозой:

Подростки – 613 141,

Беременные женщины – 26 940,

Кормящие женщины – 93 307.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 44 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.