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    09:13, 18 Март 2022 | GMT +6

    Около 27 тысяч беременных женщин вакцинировались от коронавируса в РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК опубликовало данные по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин от коронавируса вакциной «Pfizer», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

    На 17 марта вакциной «Pfizer» провакцинировано:

    Первой дозой:

    Подростки – 759 551,

    Беременные женщины – 34 692,

    Кормящие женщины – 120 846.

    Второй дозой:

    Подростки – 613 141,

    Беременные женщины – 26 940,

    Кормящие женщины – 93 307.

    Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 44 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Минздрав РК
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