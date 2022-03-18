09:13, 18 Март 2022 | GMT +6
Около 27 тысяч беременных женщин вакцинировались от коронавируса в РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК опубликовало данные по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин от коронавируса вакциной «Pfizer», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
На 17 марта вакциной «Pfizer» провакцинировано:
Первой дозой:
Подростки – 759 551,
Беременные женщины – 34 692,
Кормящие женщины – 120 846.
Второй дозой:
Подростки – 613 141,
Беременные женщины – 26 940,
Кормящие женщины – 93 307.
Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 44 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.