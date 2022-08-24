Около 260 тыс. человек трудоустроили в рамках Нацпроекта по развитию предпринимательства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 1 августа т.г. в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021 – 2025 годы мерами содействия занятости охвачены 325,1 тыс. человек. 259,4 тыс. человек были трудоустроены, из них 155,3 тыс. – на постоянную работу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

«На профессиональное обучение по заявкам работодателей направлены 8,7 тыс. человек. Для открытия своего дела 1,5 тыс. человек получили государственные гранты. На субсидируемые рабочие места трудоустроены 122,9 тыс. человек, из них: на социальные рабочие места – 12,6 тыс.; на молодежную практику – 14,6 тыс.; на общественные работы – 91,7 тыс., на проекты «Первое рабочее место» – 2,4 тыс. человек, «Контракт поколений» – 249 человек, «Серебряный возраст» – 1,3 тыс. человек. Также в целях выбора сферы деятельности 61,4 тыс. человек прошли социальную профориентацию», - сообщили в Минтруда.

Ранее меры, способствующие занятости населения, реализовывались в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017–2021 годы «Еңбек», участниками которой в 2021 году стали 651,8 тыс. человек.

Участники госпрограммы были трудоустроены на постоянные и субсидируемые рабочие места, получали поддержку на развитие предпринимательства в виде микрокредитов и государственных безвозвратных грантов, проходили обучение на краткосрочных курсах и в организациях ТиПО.

Кроме того, в рамках повышения мобильности трудовых ресурсов, желающих переселяли из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы.