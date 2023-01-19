Около 260 кг наркотиков изъяли за год в Астане

19 Января 2023, 11:54

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Всего за 2022 год в Астане зарегистрировано более 1300 уголовных дел, из которых в суд направлены 337, прекращены – 480. Такие данные озвучил старший дознаватель управления дознания столичного департамента полиции Данияр Нарымбиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, зарегистрировано 308 уголовных правонарушений (направлены в суд 99, прекращены – 31) и 1058 проступков (направлены в суд 238, прекращены – 449). Спикер пояснил, что за совершение преступления в сфере изготовления, переработки, хранения и сбыта наркотиков их аналогов предусмотрено лишение свободы, а за проступок без цели сбыта – штраф, арест до 90 суток либо привлечение к общественным работам.

«Всего привлечены 397 граждан, из них несовершеннолетних – 2, женщин – 19. Из незаконного оборота было изъято 257 кг 519 г различного вида наркотических средств. Из них 104,134 г героина, 98 кг 679 г марихуаны, 124 кг 206 г гашиша, 34 кг 358 г синтетических наркотиков», - сообщил Данияр Нарымбиев во время пресс-конференции.

Он добавил, что основные страны, откуда завозятся наркотические средства в Казахстан – это Китай, Россия и европейские страны.