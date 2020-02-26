Около 26 тысяч единиц автомобилей было собрано в Костанае в 2019 году

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – ТОО «СарыаркаАвтоПром» в этом году планирует выпустить на рынок 50 тысяч единиц автомобилей. Таким образом, объем производства увеличится в несколько раз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По итогам прошлого года на предприятии было собрано около 26 тысяч единиц автомобилей. Этот показатель в два раза выше показателя 2018 года. По словам директора ТОО «СарыаркаАвтоПром» Сырыма Семейбаева, спрос на отечественное производство автомобилей способствует развитию экономики страны.

«На Костанайском заводе выпускается 7 видов автомашин, которые считаются мировыми брендами. В первые годы мы занимались крупноузловой сборкой частей. А сейчас мы начинаем работу от сварки до покраски. С каждым годом повышается доля отечественного производства. В этом году мы планируем выпустить около 50 тысяч единиц автомобилей. Производство напрямую связано со спросом на товар. Напомню, что государство предоставляет льготные кредиты для тех, кто покупает машину отечественного производства. Хочу отметить, что с увеличением производства снижается себестоимость товара», - пояснил директор завода.

Даулет Нысанбаев уже шесть лет работает на этом предприятии. В первые годы работы вместе с другими местными специалистами он поехал в Китай, чтобы набраться опыта. Сейчас Даулет является одним из лучших мастеров на заводе. Он руководит сварочным цехом, где в этом году будут собраны кабины 16 автомобилей.

«На заводе у нас работают 1300 человек. Предприятие не только оплачивает им заработную плату, но и оказывает всестороннюю социальную помощь. Предоставляется бесплатный обед в столовой, бесплатный проезд в автобусе. Многодетным семьям предприятие помогает в приобретении школьных принадлежностей детям. Построен новый спортивный зал, где проходят турниры по теннису и футболу», - отметил Даулет Нысанбаев.

По сообщению пресс-службы Ассоциации казахстанского автобизнеса (АКАБ), объем производства в стране в январе 2020 года по сравнению с 2019 годом увеличился на 81,9%, а в денежном выражении выросли на 71% до 35,845 млн тенге.

«В прошлом году производство автомобилей увеличилось в два раза. А доля машиностроительной отрасли страны увеличилась на 38%. Мы ожидаем рост производства и в этом году», - подчеркнула Анар Макашева, вице-президент АКАБ.