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    07:23, 15 Июнь 2023 | GMT +6

    Около 26 млн тенге взыскали с должников в ВКО

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    Фото: polisia.kz
    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Около 26 млн тенге взыскано с должников в ВКО в ходе ОПМ «Борышкер», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В Восточно-Казахстанской области в целях своевременного исполнения постановлений о наложении штрафов, профилактики аварийности и принципа неотвратимости наказаний продолжается республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Борышкер».

    В рамках ОПМ на территории области с помощью мобильного приложения «Коргау», а также с привлечением представителей прокуратуры и частных судебных исполнителей стражи порядка выявляют должников и злостных нарушителей правил дорожного движения.

    3а семь дней проведения оперативно-профилактического мероприятия взыскано 25,9 млн тенге по 1981 административному делу. Кроме того, за не исполненные штрафы на специализированные стоянки водворен 51 автомобиль.

    С начала года департаментом полиции Восточно-Казахстанской области выявлено свыше 96 тысяч правонарушений, из которых остаются не взысканными 17 тысяч постановлений на сумму свыше 116 млн тенге. ОПМ «Борышкер» продлится до 30 июня.


    Теги:
    Восточно-Казахстанская область МВД РК Закон и право Правоохранительные органы
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