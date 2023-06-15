Около 26 млн тенге взыскали с должников в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Около 26 млн тенге взыскано с должников в ВКО в ходе ОПМ «Борышкер», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В Восточно-Казахстанской области в целях своевременного исполнения постановлений о наложении штрафов, профилактики аварийности и принципа неотвратимости наказаний продолжается республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Борышкер».

В рамках ОПМ на территории области с помощью мобильного приложения «Коргау», а также с привлечением представителей прокуратуры и частных судебных исполнителей стражи порядка выявляют должников и злостных нарушителей правил дорожного движения.

3а семь дней проведения оперативно-профилактического мероприятия взыскано 25,9 млн тенге по 1981 административному делу. Кроме того, за не исполненные штрафы на специализированные стоянки водворен 51 автомобиль.

С начала года департаментом полиции Восточно-Казахстанской области выявлено свыше 96 тысяч правонарушений, из которых остаются не взысканными 17 тысяч постановлений на сумму свыше 116 млн тенге. ОПМ «Борышкер» продлится до 30 июня.