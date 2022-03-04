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    13:34, 04 Март 2022 | GMT +6

    Около 26,5 тысяч человек с ОРВИ выявили в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области эпидемиологическая ситуация осложняется сезонным подъемом острых респираторных вирусных инфекций и гриппа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, с начала эпидемического сезона зарегистрировано 26 446 случаев ОРВИ. В сравнении с предыдущим эпидсезоном отмечается рост более чем на 40%.

    За последнюю неделю зарегистрировано 589 случаев ОРВИ. Показатель не превышает контрольный уровень заболеваемости. В сравнении с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости. Среди заболевших преимущественно дети до 14 лет – 352 человека, на группу от 15-29 лет приходятся 110 обращений, от 30-64 лет – 91, 65 и старше – 36 человек.

    За текущий эпидсезон зарегистрировано 35 случаев гриппа. Все выявленные случаи относятся к типу А (А/H3N2). В прошлом году лабораторно подтвержденных случаев гриппа не было зарегистрировано.

    В этом году вакцину от гриппа получили более 90,5 тысяч человек, или 16,5% населения области.

    «Своевременная вакцинация снижает заболеваемость гриппом в несколько раз, смягчает течение болезни, сокращает ее длительность, предотвращает осложнения. Помимо самой вакцинации рекомендуется повышать защитные силы организма: заниматься физической культурой, правильно питаться, принимать витаминно-минеральные комплексы. Стараться избегать близких контактов с людьми с гриппоподобными симптомами, регулярно проветривать помещение, проводить влажную уборку, избегать как переохлаждений, так и перегревания», - добавили в департаменте.


    Теги:
    Здравоохранение Северо-Казахстанская область Общество
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