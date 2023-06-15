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    10:00, 15 Июнь 2023 | GMT +6

    Около 250 тысяч заявлений поступило для приема детей в 1 класс в Казахстане

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По информации Комитета среднего образования Министерства просвещения РК, прием заявлений для зачисления в первый класс стартовал 1 апреля этого года и продлится до 1 августа 2023 года. На сегодня поступило 249 737 заявлений для приема детей в первый класс. Из них около 70% детей выбрали обучение на государственном языке. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

    «Прием документов идет в штатном режиме. Родители активно сдают документы. В этом году стало больше первоклашек, желающих обучаться на государственном языке. Самые высокие показатели по набору в классы с казахским языком обучения в Кызылординской (94,1%), Мангистауской (93,2%), Туркестанской (80,6%), и Жамбылской (79,4%) областях и области Улытау (82,5%),», – сказал заместитель председателя комитета Жомарт Карамбаев.

    Высокие показатели заявок по приему в первый класс наблюдаются в Кызылординской (92%), Восточно-Казахстанской (78%), Мангистауской (87,1%) Туркестанской (79,8%) областях и области Улытау (83,7%).

    Для удобства граждан услуга автоматизирована, прием документов проводится через веб-портал egov.kz. В первый класс принимаются дети с 6 лет на основании заявления родителей или законного представителя ребенка.

    Также прилагаются документы о состоянии здоровья (форма 026/у-3 и форма 065/у) и 2 фотографии размером 3х4. По предварительным оценкам, всего ожидается, что в новом учебном году в первый класс пойдут более 410 тысяч казахстанских детей.


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