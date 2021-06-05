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    17:06, 05 Июнь 2021 | GMT +6

    Около 250 посетителей находилось в столичном баре одновременно

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мониторинговые группы столицы работают в усиленном режиме на протяжении нескольких месяцев, ежедневно выявляя нарушителей карантина среди объектов предпринимательства города. Нередко в заведениях игнорируются саннормы, масочный режим, социальное дистанцирование, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

    За прошедшие сутки, 4 июня мониторинговые группы привлекли к административной ответственности пять заведений.

    В Алматинском районе сразу четыре заведения нарушили режим карантина. Это два лото клуба, ночной клуб «Алания» и бар «One Bar».

    В Сарыаркинском районе столовая «Анор» продолжала прием посетителей после 22:00.

    В ресторане «Порта Фортуна», расположенном в районе Байконыр, проводили свадьбу на 50 человек, несмотря на запрет. Также в нарушении карантина уличили бары «Драфт», «Мята».

    В районе Есиль в гриль-баре «Cabera» мониторинговая группа выявила нахождение одновременно 250 посетителей.

    Все собранные материалы переданы в районные управления санитарно-эпидемиологического контроля для принятия соответствующих мер.

    Напомним, столица Казахстана уже третий месяц пребывает в красной зоне по матрице оценки эпидобстановки. Эпидемиологическая ситуация в городе остается нестабильной, поэтому жителям и гостям столицы, а также объектам предпринимательства следует строго соблюдать саннормы и требования карантина во избежание дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.


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    МВД РК Коронавирус в РК Астана Акимат Общество Правоохранительные органы
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