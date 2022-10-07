Около 250 кг психоактивных веществ изъяли в Астане с начала года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Начальник отдела профилактики наркомании, межведомственных координаций управления по противодействию наркобизнесу департамента полиции Сергей Ильиных сообщил о зафиксированном обороте синтетических наркотиков в столице с начала года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Департаментом полиции совместно с акиматом, государственными и неправительственными организациями реализуется комплекс мероприятий по противодействию наркомании. Основной акцент делаем на выявление фактов сбыта, рекламы и изъятие крупных партии наркотических средств, в том числе синтетических», - сказал Сергей Ильиных на брифинге в департаменте полиции.

По его словам, из незаконного оборота изъято около 250 кг психоактивных веществ, в том числе 34 кг синтетики.

По информации ведомства, всего зарегистрировано 167 наркопреступлений, из них 125 фактов сбыта.

«Остро стоит проблема синтетических наркотиков. Пресечена деятельность 4 нарколабораторий, действующих на территории столицы», - заключил спикер.