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    12:07, 07 Октябрь 2022 | GMT +6

    Около 250 кг психоактивных веществ изъяли в Астане с начала года

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Начальник отдела профилактики наркомании, межведомственных координаций управления по противодействию наркобизнесу департамента полиции Сергей Ильиных сообщил о зафиксированном обороте синтетических наркотиков в столице с начала года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Департаментом полиции совместно с акиматом, государственными и неправительственными организациями реализуется комплекс мероприятий по противодействию наркомании. Основной акцент делаем на выявление фактов сбыта, рекламы и изъятие крупных партии наркотических средств, в том числе синтетических», - сказал Сергей Ильиных на брифинге в департаменте полиции.

    По его словам, из незаконного оборота изъято около 250 кг психоактивных веществ, в том числе 34 кг синтетики.

    По информации ведомства, всего зарегистрировано 167 наркопреступлений, из них 125 фактов сбыта.

    «Остро стоит проблема синтетических наркотиков. Пресечена деятельность 4 нарколабораторий, действующих на территории столицы», - заключил спикер.


    Теги:
    Борьба с наркотиками Борьба с преступностью Астана Правоохранительные органы
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