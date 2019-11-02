Около 250 акмолинских водителей привлекли к ответственности за установку ксеноновых фар

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - С начал акмолинские полицейские привлекли к ответственности около 250 водителей за незаконное переоборудование автомашин с использованием ксеноновых фар, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

Полицейские Акмолинской области призвали любителей автотранспорта не устанавливать самовольно ксеноновые фары.

«Зима приближается, световой день становится короче - и автолюбителям приходится гораздо большее время использовать фары. А если они ксеноновые, то значит, будут больше слепить встречных водителей, создавая аварийные ситуации. Так как газоразрядные фары в три раза мощнее обычных «галогенок», соответственно, и слепят они в три раза сильнее», - рассказали в ведомстве.

По словам стражей порядка, за самовольную установку ксеноновых ламп водитель привлекается к административной ответственности по ч. 7 ст.590 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» (управление транспортным средством, переоборудованным без соответствующего разрешения), и на него может быть наложен штраф в размере 15 месячных расчетных показателей (МРП), что на сегодняшний день составляет 37 875 тенге.

«Владельцы автомобилей, на которые такие фары были установлены на заводе-изготовителе, могут не беспокоиться: это касается лишь автовладельцев, решивших провести самостоятельный тюнинг, не предусмотренный конструкцией. Также стоит отметить, что сотрудники полиции имеют право снять номер с авто нарушителя и потребовать заменить самовольно установленные ксеноновые фары на обычные», - добавили в ведомстве.