Около 25 тысяч рабочих мест планируют создать в области Абай

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Для борьбы с безработицей акиматом области Абай на постоянной основе оказывается поддержка жителей, не имеющих постоянного места работы. В 2023 году планируется создание около 25 тысяч рабочих мест. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.



Согласно статистическим данным, по итогам первого квартала 2023 года уровень безработицы по области Абай составляет 4,8%. Для трудоустройства граждан предлагается трудовое посредничество, профессиональное обучение, а также содействие добровольному переселению для повышения мобильности рабочей силы.

Предусмотрен ряд административных инициатив, такие как постоянная вакансия или временные субсидируемые рабочие места. Если же безработный не может подобрать подходящую работу из-за отсутствия необходимой квалификации или способности работать по прежней профессии, его направляют на профобучение.

Субсидируемые рабочие места делятся на 6 видов, из них для всех категорий граждан предусмотрены общественные работы, социальные рабочие места, для молодых специалистов: молодежная практика, проекты «Первое рабочее место» и «Контракт поколений», для граждан старше 50 лет проект «Серебряный возраст».

В этом году по области запланировано создание 24 926 новых рабочих мест, из них уже создано 13 303.

Также предусматривается выдача безвозмездных грантов для начинающих или действующих предпринимателей и микрокредитов для молодежи до 35 лет.

Согласно Социальному кодексу, с 1 июля центры занятости населения городов и районов трансформированы в карьерные центры. Их основными задачами являются регистрация безработных, оказание им помощи в поиске работы и в проектировании карьеры, предоставление активных мер содействия занятости, информирование населения о состоянии регионального рынка труда.

Кроме того, в области создан КГУ «Центр трудовой мобильности». Его роль заключается в координации работы карьерных центров, регулировании на уровне регионов вопросов обеспечения занятости населения и внутренней миграции.