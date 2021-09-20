Около 25 тысяч человек вышли на экосубботник в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинская область приняла участие во всемирной акции «World Cleanup day 2021»/«Birge-taza Qazaqstan». На экосубботник вышли около 25 тысяч жителей региона. Общими силами они убрали почти 3 тысячи тонн мусора, передает корреспондент МИА «Казинформ».

18 сентября текущего года во всех регионах Карагандинской области была проведена всемирная акция «World Cleanup day 2021»/«Birge-taza Qazaqstan». Цель данной акции – санитарная очистка, благоустройство и ликвидация несанкционированных свалок населенных пунктов.

По области при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических требований в мероприятии приняли участие более 24,6 тыс. человек, в том числе сотрудники госорганов – 6639, волонтеры – 1874, население - около 16 тыс. человек.

В Караганде Департамент экологии совместно с Управлением природных ресурсов и регулирования природопользования организовал субботник на территории парка Победы, который является популярным местом отдыха горожан.

В этот день акция «World Cleanup day 2021» прошла в 150 странах мира, где приняли участие более 380 млн. человек.

Субботник охватил и акцию «Разделяй, сдавай, перерабатывай», где отходы было рассортированы в два разных пакета: перерабатываемое и не перерабатываемое. Собранные отходы были переданы на переработку для дальнейшего изготовления вторичного сырья.

В рамках вышеуказанных акций собрано 2,9 тыс. тонн бытового мусора на территории площадью 2 тыс. га, было высажено 2150 деревьев различных пород на территории 18 населенных пунктов области.



