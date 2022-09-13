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    19:01, 12 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Около 25 млн тенге штрафа заплатили казахстанские авиакомпании за задержки рейсов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитет гражданской авиации по поручению министра индустрии и инфраструктурного развития РК Ускенбаева К.А. продолжает работу по привлечению к ответственности авиаперевозчиков за нарушение прав пассажиров во время задержки рейсов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации.

    «16 июля рейс КС-853 авиакомпании «Эйр Астана» по направлению Алматы – Нур-Султан задержали на 27 часов 21 минуту по причине ожидания резервного летного экипажа. Во время задержки рейса пассажирам не предоставили услуги, предусмотренные действующим законодательством, а именно проживание в гостинице.

    6 сентября на авиакомпанию «Эйр Астана» за нарушение прав пассажиров во время задержки рейса наложен очередной штраф размером 1 000 МРП (3 063 000 тенге). С июля на авиакомпанию «Эйр Астана» (структурным подразделением которой является авиакомпания «Fly Arystan») всего наложено 7 штрафов на общую сумму 7 000 МРП (21 441 000 тенге). За указанный период казахстанские авиакомпании 8 раз привлекали к административной ответственности на сумму 8 000 МРП (24 504 000 тенге)», - проинформировали в ведомстве.


    Теги:
    Авиация Другие государственные органы Транспорт
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