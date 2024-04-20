РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:45, 20 Апрель 2024 | GMT +6

    Около 25 кг наркотиков и тонны прекурсоров изъяли в Алматинской области

    наркотики
    Фото: КНБ РК

    12 апреля Департамент КНБ по Алматинской области задержал гражданина Казахстана, подозреваемого в организации деятельности подпольной лаборатории по производству психотропных веществ, передает агентство Kazinform со ссылкой на КНБ РК.

    В ходе обысков изъято около 25 кг синтетических наркотиков, 1 тонна прекурсоров, лабораторное оборудование, а также крупная сумма денежных средств в иностранной валюте.

    Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса.

    С санкции суда к задержанному лицу применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

    Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального Кодекса разглашению не подлежит.

    Теги:
    Наркотики Борьба с наркотиками КНБ Синтетика Алматинская область
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!