Около 25 кг наркотиков и тонны прекурсоров изъяли в Алматинской области

12 апреля Департамент КНБ по Алматинской области задержал гражданина Казахстана, подозреваемого в организации деятельности подпольной лаборатории по производству психотропных веществ, передает агентство Kazinform со ссылкой на КНБ РК.

В ходе обысков изъято около 25 кг синтетических наркотиков, 1 тонна прекурсоров, лабораторное оборудование, а также крупная сумма денежных средств в иностранной валюте.

Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса.

С санкции суда к задержанному лицу применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального Кодекса разглашению не подлежит.