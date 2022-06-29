29 Июня 2022 15:00

Около 242 млрд тенге выделили на развитие системы здравоохранения Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С внедрением обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) значительно увеличился бюджет здравоохранения города Алматы. Об этом на брифинге в РСК Алматы сообщил директор филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» по городу Алматы Тлеухан Абилдаев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Уточненный бюджет на 2022 год составил 242,1 млрд тенге. Рост от бюджета 2021 года без учета расходов на коронавирус увеличился на 17,3%, в том числе в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) на 135,1 млрд тенге, в пакете обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) на 107,0 млрд тенге. В 2021 году на высокотехнологичные медицинские услуги направили 16,2 млрд тенге, то в этом году выделили 21,6 млрд тенге. В сравнении с прошлым годом увеличилось финансирование высокотехнологических операций на 5,4 млрд тенге», - сообщил Т. Абилдаев.

За четыре месяца этого года Фонд социального медицинского страхования на оплату медицинской помощи по городу Алматы в рамках ОСМС направил около 54,9 млрд тенге. Большую часть расходов в период с января по апрель включительно составила оплата стационарной медицинской помощи, это свыше 28,5 млрд тенге.

«Среди наиболее востребованных услуг остаются компьютерная томографии (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ). За 4 месяца этого года по городу Алматы оказано 38 215 услуг КТ на сумму 570,9 млн тенге, 28 156 услуг МРТ на сумму 407,3 млн тенге. Также проведены 2092 услуги ПЭТ-диагностики для выявления онкологических новообразовании на сумму 561,8 млн тенге», - уточнил Т. Абилдаев.