Около 240 тысяч человек трудоустроено в 2020 году в рамках Дорожной карты занятости

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках Дорожной карты занятости на 2020-2021 годы (ДКЗ) идет реализация 6,7 тысячи социально значимых инфраструктурных проектов, на которых заняты 239 тысяч человек со средней заработной платой 130 тысяч тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Реализация инфраструктурных проектов ДКЗ проходит по 4 основным направлениям:

- капитальный и текущий ремонты, реконструкция и строительство социально-культурных объектов;

- капитальный, средний и текущий ремонты, реконструкция объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- капитальный, средний и текущий ремонты, реконструкция, строительство инженерно-транспортной инфраструктуры;

- благоустройство населенных пунктов.

Особым условием при реализации инфраструктурных проектов ДКЗ является обеспечение применения не менее 90% товаров и услуг отечественных производителей. Не менее половины работников нанимают через центры занятости населения, приоритет отдается безработной молодежи. Подрядчики должны обеспечить безопасные условия труда, с применением санитарно-эпидемиологических мер.

По итогам 2020 года в регионах начата работа по 6,7 тысячам проектов, создано 239 тысяч рабочих мест, в том числе более 120 тысяч - через центры занятости населения.

Половина участников программы являются сельскими жителями, 39% – представители молодежи и 7% – малообеспеченные граждане.

Принимаемые меры позволили удержать безработицу на уровне 5%, молодёжную безработицу - на уровне 3,9%.

Наибольшая доля трудоустроенных в рамках Дорожной карты занятости приходится на Туркестанскую (25,3 тысячи человек), Восточно-Казахстанскую (21 тысяча), Жамбылскую (20 тысяч) области, а также на город Алматы (21,4 тысячи).

Ожидается, что проекты ДКЗ создадут основу для открытия в будущем более 100 тысяч постоянных рабочих мест.