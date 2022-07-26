Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Около 240 тыс. человек посетили «Шымбулак» в июне-июле 2022 года
26 Июля 2022 11:39

Около 240 тыс. человек посетили «Шымбулак» в июне-июле 2022 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Информацию по посещаемости туристических мест Казахстана за первое полугодие 2022 года представило Министерство культуры и спорта Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ».

По данным пресс-службы Министерства культуры и спорта РК, 550 тыс. человек посетили Щучинско-Боровскую курортную зону в первом полугодии 2022 года, это почти в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Около 240 тыс. человек посетили «Шымбулак» в рамках летнего сезона, это почти на 90 тыс. больше, чем в прошлогоднем летнем сезоне. (Точные показатели будут опубликованы после завершения сезона.)

В этом году прогнозируется около 2 млн посещений национальных парков.

По итогам первого квартала 2022 года:

- количество внутренних туристов, обслуженных местами размещения увеличилось на 21,5 %, составив 1,13 млн человек;

- объектами размещения оказаны услуги на сумму 26,3 млрд тенге, что больше на 25,7 % по сравнению с первым кварталом 2021 года;

- еженедельно в Казахстан прибывает не менее 11 тыс. иностранных туристов.

В глобальном рейтинге туризма по версии Всемирного Экономического Форума в 2021 году Казахстан улучшил свои позиции и занял 66 место среди 117 стран (в 2019 году – 80 место из 140). Страна получила высокую оценку по таким показателям, как «Ценовая конкурентоспособность» (1 место), «Сезонность туризма» (26 место), «Природные ресурсы» (33 место), «Количество объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО» (42 место).

В 2021 году в Казахстане зафиксировано рекордное количество внутренних туристов: почти 7 млн человек.


Фото: shymbulak.com
Новости по теме
МВД РК планирует принять поправки касательно движения электросамокатов до конца года
Почему МВД намерено исключить возможность оплаты штрафов с 50% скидкой за нарушение ПДД
Пособие на каждого ребенка из многодетных семей составляет 12 тыс. 720 тенге в РК
Читайте также
Сенаторы встретились с жителями сел Теректинского района ЗКО
МВД РК планирует принять поправки касательно движения электросамокатов до конца года
Почему МВД намерено исключить возможность оплаты штрафов с 50% скидкой за нарушение ПДД
Пособие на каждого ребенка из многодетных семей составляет 12 тыс. 720 тенге в РК
Орден участника ВОВ выкупили в Канаде: родственников фронтовика ищут в РК
Более 160 склонных к преступлениям школьников состоят на учете в Петропавловске
Расширенные в два раза трубы для отвода талых вод устанавливают в Алматы
Лучшими среди добровольных противопожарных формирований стали кокшетаусцы
Популярное
1 Два новых праздника может появиться в Казахстане
2 Мошенница обманула алматинцев на 300 млн тенге
3 Причины очередного повышения базовой ставки назвал глава Нацбанка РК
4 Наркотики продавали из окна автомобиля в Атырау
5 Казахстанцы задолжали за газ более 7 млрд тенге

Лента новостей

Тенденции
Никита Шаталов
Контролировать, что смотрят дети, должны их родители
Марат Шибутов
Мультфильмы не могут повлиять на сексуальную ориентацию человека
Архив