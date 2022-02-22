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Около 240 пар зарегистрировали брак в столице в зеркальную дату

22 Февраля 2022 17:30
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Около 240 пар зарегистрировали брак в столице в зеркальную дату

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодняшний день, 22 февраля 2022 года, является зеркальной датой, которая, по мнению немалого числа людей, несет особый сакральный смысл. Многие пары стараются заключить законный брак именно в такие необычные даты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

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С раннего утра в столичных отделах РАГС выстроились новобрачные, чтобы получить свой первый семейный документ. Сегодня до конца дня в Нур-Султане узами брака свой союз скрепят около 240 пар.

«Такие даты, как сегодняшняя, которую называют зеркальной, пользуются спросом у молодоженов. Если, к примеру, в день в районе Есиль брак регистрируют в среднем 30-40 пар, то сегодня до конца рабочего дня ожидается около 100 регистраций. Хочется пожелать молодоженам счастливой семейной жизни, крепкого брака, пусть эта дата принесет им удачу и благополучие», - отметила руководитель отдела РАГС акимата района Есиль Раушан Зарирова.

Стоит отметить, что в последние годы число новых семей, официально зарегистрировавших брак, в столице неизменно растет. Так, в 2020 году узами Гименея связала друг друга 9 571 пара, в 2021 году – около 12 тысяч пар.

Специалисты отмечают, что к браку и созданию семьи сейчас подходят более ответственно, осознанно. Средний возраст новобрачных сегодня составляет 26-28 лет, тогда как 4-5 лет назад он составлял 22-23 года. В брак вступают не только молодые люди, но и в зрелом возрасте - в 50-60 и даже 70 лет.


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#Нур-Султан   #Общество  
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