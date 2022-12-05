Около 24 тысяч случаев ОРВИ выявили за неделю в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы за прошедшую неделю зарегистрировано 23 995 случаев ОРВИ, что ниже показателя аналогичного периода прошлого года на 28,3%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе брифинга в региональной службе коммуникаций заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Асель Калыкова сообщила, что 65,7% заболеваний приходится на детей.

Спикер отметила, что за неделю также зарегистрировано 110 случаев гриппа.

«Зарегистрировано 110 случаев заболеваемости гриппом, из них типом «В» – 109 случаев, типом «A» (H3N2) – 1 случай, все больные получили лечение, состояние удовлетворительное», – отметила Асель Калыкова.

Она напомнила, что вакцинация не только защищает население от заражения вирусом гриппа, но и помогает существенно снизить частоту осложнений и смертности. По состоянию на 30 ноября 2022 года, вакцинированы против гриппа 223 349 человек, в том числе 210 000 лиц, входящие в «группу риска» (100%).

Она отметила, что в частных медицинских центрах на платной основе проводят вакцинацию населения, желающих получить прививку против гриппа, в том числе работников разных сфер за счет средств работодателей. На сегодняшний день 9 698 человек вакцинированы – за счет средств работодателей, 3 651 лицо – на собственные средства в частных медицинских центрах.

«В целях профилактики гриппа в городе проводится вакцинация против гриппа лиц, входящих в группу риска за счет средств местного бюджета. Это медицинские работники, дети, подлежащие медицинскому наблюдению в медицинских организациях, часто болеющие дети старше шести месяцев, воспитанники организаций образования для детей-сирот и дети, оставшиеся без попечения родителей, получатели услуг медико-социальных учреждений, беременные во втором или третьем триместре беременности, лица с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания и по эпидемиологическим показаниям», – сообщила заместитель руководителя ДСЭК.

Руководитель отдела эпидемиологического контроля управления общественного здравоохранения Алматы Владимир Юсупов добавил, что еженедельно заболеваемость ОРВИ возрастает примерно на 20%, но заболевших с тяжелым течением не зарегистрировано.

Эпидемиолог порекомендовал жителям избегать контакта с больными ОРВИ, необходимо находиться в маске, использовать оксолиновую мазь, а в случае заболевания необходимо находиться дома, не заниматься самолечением, вызвать медицинского работника, надевать маску, находясь в кругу семьи или в коллективе, получать лечение по назначению врача.

Ранее сообщалось, что с 1 октября в Казахстане зарегистрировано более 1 млн случаев ОРВИ.



