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Около 24 тысяч подростков получили вакцину Pfizer в Алматы

13 Января 2022 18:36
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Около 24 тысяч подростков получили вакцину Pfizer в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы за сутки вакцинировано от коронавируса 3 387 человек. Об этом сообщили в городском управлении общественного здоровья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«12 января вакцинировано 3 387 алматинцев. По количеству вакцинированных город Алматы занимает лидирующие позиции. Всего за весь период с 1 февраля 2021 года по 12 января 2022 года вакцинировано первым компонентом 1 082 368 человек, вторым компонентом 1 028 706 человек. Из общего количества привитых 123 454 человека - старше 60 лет», - проинформировали в управлении.

На сегодняшний день провакцинированы препаратом компании Pfizer (Comirnaty) 31 977 человек, в том числе беременные - 1 761, кормящие - 6 498, дети и подростки - 23 718.

Ревакцинацию получил 73 271 горожанин.

«В городе функционирует 132 пункта вакцинации в медицинских организациях, школах. Задействована 201 прививочная бригада из 762 человек» - сообщили в УОЗ.


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#Алматы   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Гульзат Сахова

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