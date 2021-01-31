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    19:21, 30 Январь 2021 | GMT +6

    Около 24 тысяч пациентов с начала пандемии обслужили мобильные бригады в столице

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице с начала пандемии мобильными бригадами было обслужено порядка 24 тысяч пациентов, в дистанционном формате наблюдались 53 тысячи пациентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт в Instagram акимата города Нур-Султана.

    Как отметил глава горздрава Тимур Муратов, за весь период в фильтр-кабинетах организаций первичной медико-санитарной помощи было выявлено более 15 тысяч положительных случаев, среди них самообращение составило 36%, при плановой госпитализации – 27%, среди контактных лиц – 30% и так далее.

    «Увеличился охват ПЦР-исследованиями. Так, если количество исследований в сентябре составило 58 тысяч, то уже в декабре охват составил около 100 исследований (в январе 2021 года – 92 тысячи исследований, выявлено 3 327 случаев). Это позволяет увеличить выявляемость», - добавил Тимур Муратов.

    Имеется достаточный запас медикаментов и средств индивидуальной защиты.


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