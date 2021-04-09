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    14:27, 09 Апрель 2021 | GMT +6

    Около 24 тысяч доз вакцины против коронавируса поступило в Карагандинскую область

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Широкомасштабная кампания по добровольной иммунизации населения от коронавирусной инфекции в Карагандинской области начнётся 10 апреля. Привиться смогут все желающие старше 18 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам руководителя Службы общественного здоровья Карагандинской области Бибигуль Тулегеновой, в регион поступило 23 740 доз вакцины.

    «В предстоящие три дня поступят ещё 55 тысяч доз. Раньше работало всего 13 центров вакцинации с 30 прививочными кабинетами. Сейчас мы постепенно распределяем вакцину в центральные районные больницы, в районы и другие города. Привиться смогут все карагандинцы по месту жительства», - объяснила Бибигуль Тулегенова.

    Иммунизация осуществляется вакциной «Спутник-V», произведённой Карагандинским фармацевтическим комплексом. Флакон рассчитан на 5 человек, поэтому необходима предварительная запись.

    Подать заявку на вакцинацию можно по телефону в поликлинике по месту прикрепления, а также в мобильном приложении eGov mobile («Запись на вакцинацию»).

    Список центров вакцинации с указанием телефонов и мест расположения размещён на сайте управления здравоохранения Карагандинской области.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Карагандинская область
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