Около 24 тысяч доз вакцины против коронавируса поступило в Карагандинскую область

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Широкомасштабная кампания по добровольной иммунизации населения от коронавирусной инфекции в Карагандинской области начнётся 10 апреля. Привиться смогут все желающие старше 18 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам руководителя Службы общественного здоровья Карагандинской области Бибигуль Тулегеновой, в регион поступило 23 740 доз вакцины.

«В предстоящие три дня поступят ещё 55 тысяч доз. Раньше работало всего 13 центров вакцинации с 30 прививочными кабинетами. Сейчас мы постепенно распределяем вакцину в центральные районные больницы, в районы и другие города. Привиться смогут все карагандинцы по месту жительства», - объяснила Бибигуль Тулегенова.

Иммунизация осуществляется вакциной «Спутник-V», произведённой Карагандинским фармацевтическим комплексом. Флакон рассчитан на 5 человек, поэтому необходима предварительная запись.

Подать заявку на вакцинацию можно по телефону в поликлинике по месту прикрепления, а также в мобильном приложении eGov mobile («Запись на вакцинацию»).

Список центров вакцинации с указанием телефонов и мест расположения размещён на сайте управления здравоохранения Карагандинской области.