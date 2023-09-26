Около 230 тысяч машин легализовали в Казахстане

В Казахстане на сегодняшний день всего легализовано 229 тыс. автомобилей, завезенных из-за рубежа. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- Во исполнение поручения Главы государства проведена разовая легализация иностранных автомобилей. На сегодняшний день всего легализовано 229 тыс. автомобилей. При этом гражданам Казахстана, своевременно подавшим заявку и не успевшим легализовать автомобили в установленные сроки, предоставляется право их легализовать после 1 июля текущего года, - отметили в МВД, отвечая на запрос корреспондента Казинформа.

В ведомстве пояснили, что в ходе легализации дополнительно были решены следующие проблемы:

1) Разрешено поставить на учет автомобили, ввезенные под видом запасных частей (без права отчуждения и вывоза за пределы страны – зарегистрировано 18,7 тыс.).

2) Для автомобилей, не снятых с учета в странах ЕАЭС, предоставлена отсрочка для легализации, путем их постановки на временный учет на 5 лет (поставлено на временный учет 34,9 тыс. авто).

3) Для автомобилей, ввезенных из третьих стран и не прошедших таможенную очистку в рамках легализации, исключена необходимость подтверждения на соответствие экологическим требованиям.