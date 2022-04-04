Около 23,7 млрд тенге предусмотрено на скрининги в 2022 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На проведение скрининговых исследований целевых групп населения предусмотрено в этом году 23,7 млрд тенге, включая скрининги на выявление онкологических образований. В Фонде социального медицинского страхования напомнили, кому и какие виды скринингов необходимо проходить, передает МИА «Казинформ».

Благодаря профилактическим обследованиям можно выявить серьезные заболевания на ранней стадии и начать своевременное лечение. Скрининги проходят в определенном возрасте граждане, которые не имеют жалоб и не состоят на учете по данным заболеваниям.

На 2022 год Фондом социального медицинского страхования на проведение медициинскими организациями скрининговых исследований и профилактических осмотров взрослого население предусмотрено 23,7 млрд тенге.

Жители проходят скрининг в поликлинике, к которой прикреплены, по приглашению участковой медсестры. При достижении необходимого возраста граждане могут обратиться в поликлинику и самостоятельно.

Отметим, что работодатели должны отпускать работников пройти скрининг в течение рабочего времени с сохранением должности и средней заработной платы (согласно ст. 87 Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения»).

Виды скрининговых исследований и целевые группы

- Женщины в возрасте от 30 до 39 лет проходят скрининг на раннее выявление поведенческих факторов риска . В зависимости от употребления табака, нездорового питания, низкой физической активности или чрезмерного употребления алкоголя пациенту даются рекомендации по здоровому образу жизни и питанию. При проведении скрининга проводится оценка здоровья пациента. В случае выявления хронических заболеваний или риска их развития, пациента берут под наблюдение врачей, проводятся необходимые лечебно-диагностические мероприятия.

- Мужчины и женщины в возрасте от 40 до 70 лет проходят скрининг на раннее выявление артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца, сахарного диабета и глаукомы. Определяется уровень кровяного давления, холестерина, глюкозы крови и индекс массы тела. Скрининг позволяет предотвратить развитие этих заболеваний и вести наблюдение пациентов из группы риска, при необходимости – ставить на учет и обеспечивать лечением и лекарствами.

- Женщины в возрасте от 30 до 70 лет проходят осмотр на раннее выявление рака шейки матки, в том числе ПАП-тест или углубленную диагностику – (видео)кольпоскопию, биопсию и гистологию, получают консультацию профильных специалистов.

- Женщины в возрасте от 40 до 70 лет проходят осмотр на раннее выявление рака молочной железы – маммографию в двух проекциях. При необходимости углубленную диагностику – прицельную маммографию, УЗИ молочных желез, трепанобиопсию, пункционную или аспирационную биопсию, гистологию, консультацию профильных специалистов.

- Мужчины и женщины в возрасте от 50 до 70 лет проходят осмотр на раннее выявление колоректального рака с помощью гемокульт-теста. При необходимости проводится углубленная диагностика – тотальная видеоколоноскопия, в том числе под наркозом, эндоскопическая щипковая биопсия, гистология, консультации специалистов.