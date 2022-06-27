27 Июня 2022 22:17

Около 220 тыс. абитуриентов сдали ЕНТ – результаты тестирования за шесть недель

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Около 220 тыс. раз сдали тестирование с момента старта основного ЕНТ. Из них 75,8 % выпускников прошли тестирование на государственном языке, 24 % – на русском, 0,1 % – на английском языке. Пороговый балл с начала проведения ЕНТ набрали около 68 % абитуриентов, что на 1 % выше по сравнению с прошлой неделей. Что касается среднего балла, то он составил 66 баллов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального центра тестирования.

«Завершилась шестая неделя проведения тестирования, все проходит в штатном режиме. Всего на участие в основном Едином национальном тестировании принято около 290 тыс. заявлений, из них на первую попытку 160 тыс., на вторую попытку – 130 тыс. В данный момент тестирование сдали 220 тыс. раз, то есть абитуриенты начали использовать свою вторую попытку. ЕНТ завершится 5 июля», – отметил директор Национального центра тестирования Руслан Емелбаев.

Создаются условия для комфортной сдачи тестирования абитуриентами, в том числе для поступающих с особыми образовательными потребностями (ОПП). Для них время сдачи ЕНТ продлевается на 40 минут. Кроме того, были разработаны вопросы без схем и диаграмм. Благодаря принятым мерам, растет количество абитуриентов с ОПП, участвующих в тестировании.

В этом году для удобства абитуриентов впервые запущена SMS-рассылка с напоминанием выбранной даты, времени, места и профильных предметов ЕНТ. SMS-уведомление отправляется самим участникам ЕНТ, а также родителям или законным представителям несовершеннолетних абитуриентов.

Для соблюдения академической честности тестовый вариант абитуриентов промаркирован. То есть, у каждого участника ЕНТ свой личный вариант тестов. В случае нарушения правил и попытке выноса тестовых заданий за пределы аудитории Национальный центр тестирования сможет определить нарушителя, результаты которого будут аннулированы.

На сегодняшний день 267 абитуриентов лишились возможности сдать тестирование из-за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов. За нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий были удалены 262 человека, их результаты также аннулированы.

Запуск на ЕНТ проводится по трехуровневой системе: посредством идентификации личности Face ID, по удостоверению личности, также проводится идентификация личности на посадочном месте. В этом году тестирование проводится по принципу «один компьютер – две камеры – один тестируемый». Если раньше за процессом тестирования наблюдали только

посредством одной камеры, расположенной над каждым компьютером, то теперь установлена вторая (фронтальная) камера, которая позволяет идентифицировать личность и предотвратить доступ посторонних лиц.

На апелляцию абитуриенты могут подать в течение 30 минут после завершения тестирования. Сертификат будет доступен в личном кабинете тестируемого после принятия решения об апелляции.

Ранее сообщалось, что два казахстанских абитуриента набрали по 139 баллов из 140 на ЕНТ. Но их результаты аннулированы, так как при повторной проверке видеозаписей абитуриентов было обнаружено нарушение правил.







