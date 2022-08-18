18 Августа 2022 11:29

Около 22 тыс. казахстанцев лечатся от коронавируса и пневмонии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 18 августа лечение от коронавирусной инфекции и ковидной пневмонии в Казахстане продолжают получать 21 904 человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Среди получающих лечение 21 598 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией (КВИ+), 306 человек с ковидной пневмонией (КВИ-). Из них в стационарах находится 994 пациента, на амбулаторном уровне – 20 910 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 36 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов, на аппарате ИВЛ – 5 пациентов.