Около 22 млн тонн нефти и свыше 10 млн тонн угля экспортировал Казахстан за 4 месяца

Казахстан за первые четыре месяца 2026 года экспортировал почти 22 млн тонн нефти, более 10 млн тонн угля и свыше 766 тыс. тонн муки, передает корреспондент агентства Kazinform.

Согласно статистике, одним из крупнейших экспортных товаров остается нефть. За январь–апрель объем ресурсов сырой нефти и нефтепродуктов составил 28,3 млн тонн, из которых 21,9 млн тонн были направлены на внешние рынки. На внутреннее потребление пришлось 6,4 млн тонн. Такие данные приводит Бюро национальной статистики.

Высокие показатели сохраняются и в угольной отрасли. Общие ресурсы каменного угля и лигнита достигли 37 млн тонн, при этом внутри страны было произведено 36,9 млн тонн. На экспорт отправили более 10,1 млн тонн, тогда как на внутреннем рынке реализовали почти 27 млн тонн.

Значительный объем ресурсов зафиксирован и по природному газу — 7,6 млрд кубометров. Однако более 5,1 млрд кубометров пришлось на импорт, что указывает на сохраняющуюся зависимость от внешних поставок. При этом внутреннее потребление составило 5,5 млрд кубометров.

Среди других сырьевых ресурсов объем железной руды составил 18,2 млн тонн, медных руд и концентратов — 56,8 млн тонн. Большая часть медного сырья была использована внутри страны. Экспорт асбеста достиг 68,1 тыс. тонн из общего объема в 80,9 тыс. тонн.

В пищевой промышленности статистика также показывает зависимость от импорта по отдельным категориям. Так, ресурсы мяса и мяса птицы составили 386,1 тыс. тонн, из которых почти 48 тыс. тонн были импортированы.

При общих ресурсах в 201,6 тыс. тонн импорта сахара достиг почти 180 тыс. тонн.

Одновременно Казахстан сохраняет позиции крупного экспортера муки и растительных масел. За четыре месяца ресурсы муки составили 1,26 млн тонн, из которых 766,6 тыс. тонн отправили за рубеж. По растительным маслам экспорт достиг 406,1 тыс. тонн, значительно превысив объемы внутреннего потребления.

На топливном рынке сохраняется высокий внутренний спрос. Ресурсы автомобильного бензина составили почти 2 млн тонн, из которых 1,95 млн тонн были реализованы внутри страны. Объем дизельного топлива достиг 2,21 млн тонн, при этом свыше 255 тыс. тонн пришлось на импорт.

Потребление электроэнергии в Казахстане за отчетный период составило 43,9 млрд кВтч при общем объеме ресурсов 44,8 млрд кВтч.

Высокая доля импорта сохраняется и на автомобильном рынке. За январь–апрель ресурсы легковых автомобилей составили 155,5 тыс. единиц. Из них около 59 тыс. машин были произведены в Казахстане, а более 96 тыс. — ввезены из-за рубеж.

Стоит отметить, Казахстан за 10 лет увеличил добычу нефти с 80 млн до 100 млн тонн в год. Ключевую роль в увеличении обьемов добычи сыграли 3 месторождения — Тенгиз, Кашаган и Карачаганак.