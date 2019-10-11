+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 18 °С
Алматы: 22 °С
USD 390.13 EUR 430.31
RUB 6.03 CNY 54.79
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Около 21 млн тенге задолжали павлодарские алиментщики

11 Октября 2019 15:00
Поделиться:
Около 21 млн тенге задолжали павлодарские алиментщики

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области полиция водворила 56 машин на штрафстоянку за долги по алиментам, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Жительница ВКО задолжала более 500 тысяч тенге по алиментам
Сколько дел заведено по невыплате алиментов в РК Фонд помощи алиментщикам могут создать в РК

«Только за девять месяцев текущего года сотрудниками местной полицейской службы департамента полиции области задержано и водворено на штрафную стоянку 56 автотранспортных средств, у которых имелась задолженность по алиментам порядка 21 миллиона тенге», - сообщила пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

Например, капитан полиции Медет Каирбеков задержал автомашину «OPEL FRONTERA» под управлением 43-летнего павлодарца, который не заплатил алименты своим детям в размере 375 568 тенге. «Автомашина водворена на штрафстоянку города Павлодара. Мужчине придется походить пешком, пока не оплатит алименты, либо его автотранспорт будет выставлен на торги судебными исполнителями», - добавили в ведомстве.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Павлодарская область, Общество,
Поделиться:

Автор:

Антон Гагарин

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив