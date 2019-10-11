Около 21 млн тенге задолжали павлодарские алиментщики
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области полиция водворила 56 машин на штрафстоянку за долги по алиментам, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«Только за девять месяцев текущего года сотрудниками местной полицейской службы департамента полиции области задержано и водворено на штрафную стоянку 56 автотранспортных средств, у которых имелась задолженность по алиментам порядка 21 миллиона тенге», - сообщила пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.
Например, капитан полиции Медет Каирбеков задержал автомашину «OPEL FRONTERA» под управлением 43-летнего павлодарца, который не заплатил алименты своим детям в размере 375 568 тенге. «Автомашина водворена на штрафстоянку города Павлодара. Мужчине придется походить пешком, пока не оплатит алименты, либо его автотранспорт будет выставлен на торги судебными исполнителями», - добавили в ведомстве.
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