Около 21 млн тенге задолжали павлодарские алиментщики

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области полиция водворила 56 машин на штрафстоянку за долги по алиментам, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Только за девять месяцев текущего года сотрудниками местной полицейской службы департамента полиции области задержано и водворено на штрафную стоянку 56 автотранспортных средств, у которых имелась задолженность по алиментам порядка 21 миллиона тенге», - сообщила пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

Например, капитан полиции Медет Каирбеков задержал автомашину «OPEL FRONTERA» под управлением 43-летнего павлодарца, который не заплатил алименты своим детям в размере 375 568 тенге. «Автомашина водворена на штрафстоянку города Павлодара. Мужчине придется походить пешком, пока не оплатит алименты, либо его автотранспорт будет выставлен на торги судебными исполнителями», - добавили в ведомстве.