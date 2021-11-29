Около 2000 фактов незаконной охоты выявили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более 3,5 тысячи нарушений природоохранного законодательства выявлено в Казахстане в течение двух месяцев. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для борьбы с браконьерством, незаконным оборотом объектов биологических ресурсов в октябре и ноябре в стране было проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Браконьер», - сказал Нурдильда Ораз.

Было отмечено, что целью ОПМ являлось выявление фактов нарушений природоохранного законодательства и незаконного природопользования, а также мест сбыта, реализации незаконно добытых объектов и продукции биоресурсов – это рога, мясо, шкуры и т.д., а также установление лиц, занимающихся их незаконным оборотом.

За месяц операции проверками полиции было охвачено свыше восьми тысяч охотничье-рыболовных хозяйств, территорий государственных учреждений по охране лесов и животного мира, а также особо охраняемых природных территорий.

«По результатам мероприятия выявлено 3,5 тысячи (3 585) нарушений природоохранного законодательства. В том числе 1 983 факта незаконной охоты, 68 – незаконной порубки деревьев, 747 – незаконной добычи рыбы, 21 – незаконного приобретения, провоза, вывоза, хранения видов диких животных и растений, их частей и дериватов», - уточнил Нурдильда Ораз.