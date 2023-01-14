Около 200 выборщиков зарегистрировались в Карагандинской области на выборы в Сенат

14 Января 2023, 12:00

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде в избирательном участке зарегистрировались 191 депутат из 14 маслихатов всех уровней, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Караганде начались выборы в верхнюю палату Парламента проходят в здании Дворца культуры горняков. На голосование собрались выборщики – депутаты маслихатов области всех уровней.

Перед началом процесса голосования члены избирательной комиссии проверили урны и бюллетени для голосования.

По предварительному подсчету, зарегистрировано 206 бюллетеней. Из них два бюллетеня запечатали для дальнейшего уничтожения, так так общее количество выборщиков-депутатов составляет по региону 204 человека. Из общего количества в разрезе районов и городов: в районных маслихатах Осакаровского – 12, Каркаралинского – 12, Актогайского – 11, Бухар-Жырауского – 13, Нуринского – 11, Абайского – 12, Шетского - 13. А также городских маслихатов Караганды – 29, Шахтинска – 12, Балхаша – 13, Темиртау – 17, Приозерска – 11, Саранского – 12 и Карагандинского областного маслихата – 26.

Однако, голосовать сегодня будет 191 депутат-выборщик. 13 отсутствует по уважительной причине.

В Карагандинской области было выдвинуто семь кандидатов в депутаты Сената. Зарегистрировано три кандидата: депутат областного маслихата, работник коммерческой структуры и представитель общественной организации.

«По итогам голосования будет составлен протокол. Итоги выборов огласит ЦИК в течение недели. Что касается депутатов, которые по определенным причинам не смогли присутствовать на голосовании, особых правил заранее предупреждать нет. Мы всех депутатов своевременно проинформировали по месту и времени проведения выборов. Но это жизнь, и могут быть всякие причины. По закону это является их правом, но не обязанностью», - сообщил председатель Карагандинской областной избирательной комиссии Кайрат Нуркенов.

Напомним, указом Главы государства выборы депутатов Сената Парламента РК назначены на 14 января 2023 года.

Порядок формирования Сената определён Конституцией РК. В верхней палате Парламента представлено по два человека от каждой области, города республиканского значения и столицы. Депутаты Сената избираются на основе косвенного избирательного права при тайном голосовании выборщиков – депутатов маслихатов. Срок полномочий депутатов Сената составляет шесть лет. При этом половина переизбирается каждые три года.