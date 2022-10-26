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Около 200 тысяч заявок подали иностранцы на получение ИИН в Казахстане

Автор:  
Арайлым Мұрат
26 Октября 2022, 10:02
Около 200 тысяч заявок подали иностранцы на получение ИИН в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С 21 сентября от иностранцев поступило около 200 тысяч заявок на получение ИИН, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 21 сентября поступило около 200 тысяч заявок. Это в целом от всех иностранцев. Точную информацию о представлении ИИН я не смогу предоставить. Любой иностранный гражданин, который хочет вести здесь дела либо устроиться, банковский счет открыть, он обязан получить ИИН», - сообщил заместитель министра цифрового развития и аэрокосмической промышленности Асет Турысов в кулуарах Мажилиса.

Ранее глава МЦРИАП Багдат Мусин сообщал о том, что около 70 тысяч российских граждан с 21 сентября получили ИИН иностранцев, нерезидентов.


Цифровой Казахстан   Общество   мигранты   МЦРИАП  
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