Около 200 тысяч заявок подали иностранцы на получение ИИН в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С 21 сентября от иностранцев поступило около 200 тысяч заявок на получение ИИН, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 21 сентября поступило около 200 тысяч заявок. Это в целом от всех иностранцев. Точную информацию о представлении ИИН я не смогу предоставить. Любой иностранный гражданин, который хочет вести здесь дела либо устроиться, банковский счет открыть, он обязан получить ИИН», - сообщил заместитель министра цифрового развития и аэрокосмической промышленности Асет Турысов в кулуарах Мажилиса.

Ранее глава МЦРИАП Багдат Мусин сообщал о том, что около 70 тысяч российских граждан с 21 сентября получили ИИН иностранцев, нерезидентов.