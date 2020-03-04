Около 200 тысяч тонн макулатуры перерабатывают в Ассоциации упаковщиков Казахстана за год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как развита система сортировки и переработки мусора в Казахстане. Насколько важно внедрение и реализация РОП в стране. В беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» на эти и другие вопросы ответил председатель правления Ассоциации упаковщиков Казахстана Батырбек Аубакиров.

«На самом деле проблема нашей страны заключается в том, что у нас не развита система сортировки и переработки мусора. Все, что накапливается в мусорных пакетах, мы выносим в контейнер, установленный в нашем дворе. Затем этот контейнер загружаем в мусоровоз, который выгружает его на свалку. Спустя некоторое время все гниет, попадает в почву, а дальше, глубже - в сточные воды. Впоследствии это оказывает негативное влияние, как для населения, так и для окружающей среды. РОП внедряют, чтобы исправить эту ситуацию. Во многих странах уже работает эта система», - отметил Батырбек Аубакиров.

По его словам, оператор РОП предполагает, что каждый производитель готовой продукции должен нести ответственность за последующую утилизацию своей упаковки. Так как, выпуская упаковку парфюмерии, продуктов питания, производитель загрязняет окружающую среду.

«Допустим парфюмерия Christian Dior. После использования духов мы выбрасываем упаковку в мусорный контейнер. Импортирующая компания должна заплатить оператору РОП определенную сумму денег, чтобы он организовал сбор упаковок Christian Dior. Импортирующая компания выплачивает деньги, а оператор РОП проводит тендер. То есть компании, применяя свои инструменты, собирают данную упаковку духов. Это очень сильный и правильный механизм - тот, кто загрязнил экологию, тот и должен заплатить. В этой связи РОП направит колоссальную сумму денег на самую сложную систему сортировки, чтобы мусор не дошел до полигона и собирался во дворах, в местах скопления людей. Считаю, что эта система существенным образом повлияет не только на экологию, но и на развитие в целом малого и среднего бизнеса. Так, большое количество людей будет вовлечено в сектор сбора, сортировки и переработки отходов, что может серьезно повлиять на промышленный сектор страны», - пояснил председатель правления Ассоциации упаковщиков Казахстана.

Батырбек Аубакиров подчеркнул, что в Ассоциации упаковщиков Казахстана

17 заводов перерабатывают около 200 тысяч тонн макулатуры за год.

«Все они заинтересованы в сотрудничестве с оператором РОП. Если он будет поддерживать сектор переработки, то мы создадим канал устойчивого спроса на мусор. Будем активно скупать его, а дальше оператор РОП будет направлять нам средства. Затем установим контейнеры, создадим условия, чтобы собирать и обрабатывать больше макулатуры. Это говорит о том, что много людей будут задействованы в этом процессе. Считаю, что необходимо сделать упор на перерабатывающие предприятия. РОП аккумулирует определенную сумму денег, которые необходимы для очищения экологии. Раньше такого не было. Это уникальная возможность, когда можно целенаправленно направить деньги на снижение загрязнения экологии», - рассказал Б. Аубакиров.