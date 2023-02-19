Около 200 тысяч человек заболели ОРВИ в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской области не спадает заболеваемость гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 1 октября 2022 года по сегодняшний день в Жамбылской области зарегистрировано более 197 тысяч обращений с острыми респираторными вирусными инфекциями. В структуре заболеваемости 65,7%, или 129 591 человек, приходится на детей до 14 лет. Только за последнюю неделю зарегистрировано 11 234 случая ОРВИ, отмечается рост на 13,4%», - пояснили в пресс-службе облуправления здравоохранения.

Отличительной чертой этого эпидсезона является ранняя регистрация первых случаев заболеваний гриппом, которые в Жамбылской области выявили еще в начале октября.

С начала эпидсезона в регионе лабораторно выявлено 93 случая гриппа, в том числе гриппа «А» 30 случаев и гриппа «В» 63 случая. Обнаруживаются и другие респираторные вирусы: парагрипп, риновирус, RS-вирус, аденовирус, метопневмовирус, боковирус.

По информации департамента санитарно-эпидемиологического контроля Жамбылской области, для недопущения вспышек гриппа и ОРВИ, согласно постановлению главного государственного санитарного врача РК о санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятиях эпидсезона 2022 - 2023 годов, при росте показателей заболеваемости от 1,5 и более раз будут вводиться карантинные ограничения. Имеется в виду обязательный масочный режим, ограничение проведения массовых и зрелищных мероприятий.

«Учитывая эпидемический сезон вирусных инфекций (ОРВИ и гриппа) и продолжение пандемии COVID-19, рекомендуем соблюдать стандартные меры профилактики - маски, гигиена, поддержка иммунитета и вакцинация, ревакцинация. Ни в коем случае не следует заниматься самолечением в домашних условиях. При появлении первых признаков заболевания лучше обратиться к врачу за квалифицированной медицинской помощью», - предупредили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, свыше 20 тысяч жамбылцев болеют ОРВИ каждый год, а гриппом более ста человек - из них 70% это дети в возрасте до 14 лет. Новый эпидемиологический сезон в регионе начался в октябре 2022 года и продлится, по мнению специалистов, примерно до мая этого года. Значительный подъем заболеваемости гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями зафиксирован в Жамбылской области уже в начале эпидсезона.

Население Жамбылской области составляет 1,2 млн жителей.