Около 200 тысяч туристов принял в этом купальном сезоне Балхаш
Около 200 тысяч туристов посетили Балхаш с начала 2026 года, причем порядка 70 тысяч человек пришлись только на июль. Рост туристического потока связывают с развитием курортной инфраструктуры и расширением возможностей для отдыха на побережье озера, передает корреспондент агентства Kazinform.
В этом туристическом сезоне в городе и прилегающих курортных зонах появились новые объекты размещения и отдыха. Благодаря этому номерной фонд увеличился на 128 мест, одновременно было создано около 100 новых рабочих мест.
Одним из крупных событий летнего сезона стал четвертый Balkhash Tour Fest. Различные мероприятия фестиваля посетили около 100 тысяч человек.
Для повышения комфорта и безопасности отдыхающих на туристических территориях установили 9 санитарных объектов, 11 кабинок для переодевания и 105 урн. В зонах отдыха Торангалык и Шубартубек круглосуточно работали медицинские пункты и спасательные станции. Для обеспечения порядка и безопасности дополнительно были задействованы сотрудники полиции и спасательных служб.
Важным событием для развития туристической отрасли стало возобновление работы после реконструкции аэропорта Балхаша. Авиасообщение связало город с Астаной и Алматы, что создало дополнительные возможности для привлечения туристов из других регионов Казахстана.
Вместе с тем перед Балхашем стоит задача дальнейшего развития туристической инфраструктуры и увеличения продолжительности сезона. В перспективе акцент планируют сделать на круглогодичном туризме, включая спортивные, оздоровительные, культурные, гастрономические и экологические направления.
Ранее сообщалось, что на озере Балхаш состоялся заплыв на открытой воде. Спортсменам пришлось преодолеть дистанцию в 21 км от Торангалыка до зоны отдыха «Жемчужина».