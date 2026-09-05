Около 200 тысяч туристов принял в этом купальном сезоне Балхаш

Около 200 тысяч туристов посетили Балхаш с начала 2026 года, причем порядка 70 тысяч человек пришлись только на июль. Рост туристического потока связывают с развитием курортной инфраструктуры и расширением возможностей для отдыха на побережье озера, передает корреспондент агентства Kazinform.

В этом туристическом сезоне в городе и прилегающих курортных зонах появились новые объекты размещения и отдыха. Благодаря этому номерной фонд увеличился на 128 мест, одновременно было создано около 100 новых рабочих мест.

Фото: Айзада Агильбаева/Kazinform

Одним из крупных событий летнего сезона стал четвертый Balkhash Tour Fest. Различные мероприятия фестиваля посетили около 100 тысяч человек.

Фото: Айзада Агильбаева/Kazinform

Для повышения комфорта и безопасности отдыхающих на туристических территориях установили 9 санитарных объектов, 11 кабинок для переодевания и 105 урн. В зонах отдыха Торангалык и Шубартубек круглосуточно работали медицинские пункты и спасательные станции. Для обеспечения порядка и безопасности дополнительно были задействованы сотрудники полиции и спасательных служб.

Фото: Айзада Агильбаева/Kazinform

Важным событием для развития туристической отрасли стало возобновление работы после реконструкции аэропорта Балхаша. Авиасообщение связало город с Астаной и Алматы, что создало дополнительные возможности для привлечения туристов из других регионов Казахстана.

Фото: акимат Карагандинской области

Вместе с тем перед Балхашем стоит задача дальнейшего развития туристической инфраструктуры и увеличения продолжительности сезона. В перспективе акцент планируют сделать на круглогодичном туризме, включая спортивные, оздоровительные, культурные, гастрономические и экологические направления.

Фото: Айзада Агильбаева/Kazinform

Ранее сообщалось, что на озере Балхаш состоялся заплыв на открытой воде. Спортсменам пришлось преодолеть дистанцию в 21 км от Торангалыка до зоны отдыха «Жемчужина».