Около 200 студентов колледжей поборются за звание лучших

19 Ноября 2022, 22:10

19 Ноября 2022, 22:10

Около 200 студентов колледжей поборются за звание лучших

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На звание «ТОП-100» студентов колледжей Казахстана претендуют 199 участников конкурса из разных регионов страны. Лучшие из лучших будут определены посредством онлайн-голосования. Победители конкурса получат не только сертификаты и ценные призы, но и приглашения на работу по специальностям, которым их обучат работодатели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.

Отметим, что в конкурсе принимают участие студенты колледжей, являющиеся победителями регионального, национального и международного чемпионатов WorldSkills, научных конференций, победители олимпиад, различных конкурсов, спортивных соревнований, представители творческих коллективов, авторы проектов, инновационных идей и стартап-проектов.

Конкурс стартовал 20 октября и продлился до 15 ноября 2022 года. Казахстанцы могут ознакомиться с информацией об участниках и отдать свои голоса на официальном интернет-ресурсе НАО «Talap».

«У нас завершился региональный этап. По его итогам на звание ««ТОП-100» студентов колледжей претендуют 199 человек. Это почти на 30 претендентов больше, чем в прошлом году. Престиж данного конкурса растет с каждым годом, ведь в нем участвуют лучшие учащиеся колледжей. Победители конкурсов получают площадку для знакомства с будущими работодателями.

К примеру, в прошлом году около 50 участников смогли трудоустроиться по итогам конкурса. Предоставляя такую площадку, мы хотим популяризировать и поддержать талантливых студентов колледжей», - рассказал директор департамента технического и профессионального образования Ернат Жунусов.

Отметим, что официальная церемония закрытия конкурса пройдет в начале декабря. Планируется награждение победителей «ТОП-100», а также мастер-классы, тренинги и курсы личностного и профессионального роста для студентов.