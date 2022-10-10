Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Около 200 штук трамадола и тропикамида изъято у супружеской пары в Атырау

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
10 Октября 2022, 20:17
Около 200 штук трамадола и тропикамида изъято у супружеской пары в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – 10 октября около 16:00 часов сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Атырауской области и городского отдела полиции № 1 во время проведения оперативно-профилактичесих мероприятий «Қарасора – 2022», «Рефлекс – 2022» в одной из квартир многоэтажного дома города были задержаны 40-летняя женщина и 35-летний мужчина, которые занимались сбытом психотропных препаратов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой наTelegram-канал пресс-службы МВД РК.

«Из квартиры супругов изъяли 171 штук трамадола, 97 психтропных препаратов тропикамид, которые выдаются строго по назначению врача.

В настоящее время в отношении подозреваемых ведется сбор документов. Отметим, что данная женщина ранее привлекалась к ответственности за аналогичное правонарушение» - говорится в публикации пресс-службы.


Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Атырауская область   Происшествия   МВД РК   Борьба с наркотиками  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами