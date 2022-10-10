Около 200 штук трамадола и тропикамида изъято у супружеской пары в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – 10 октября около 16:00 часов сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Атырауской области и городского отдела полиции № 1 во время проведения оперативно-профилактичесих мероприятий «Қарасора – 2022», «Рефлекс – 2022» в одной из квартир многоэтажного дома города были задержаны 40-летняя женщина и 35-летний мужчина, которые занимались сбытом психотропных препаратов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой наTelegram-канал пресс-службы МВД РК.

«Из квартиры супругов изъяли 171 штук трамадола, 97 психтропных препаратов тропикамид, которые выдаются строго по назначению врача.

В настоящее время в отношении подозреваемых ведется сбор документов. Отметим, что данная женщина ранее привлекалась к ответственности за аналогичное правонарушение» - говорится в публикации пресс-службы.

Фото: t.me/POLICE_of_KZ