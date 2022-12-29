Около 200 различных учений провело Министерство обороны РК в этом году

29 Декабря 2022, 12:54

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве обороны РК подвели итоги учебного года, который был очень насыщенным для ведомства. В частности, в этом году в целях повышения полевой выучки личного состава и боевого слаживания подразделений были проведены около 200 различных учений, организовано более 33 тысяч боевых стрельб, их них более 11 тысяч в ночное время, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Подготовлено свыше 60 тысяч специалистов. Увеличилось число учебно-тренировочных полетов в ночное и дневное время, а также в простых и сложных метеоусловиях. Среднее количество часов налета одного летчика составляет более 100 часов. В текущем году кораблями Военно-морских сил пройдено свыше 18 тысяч морских миль», - сказал на брифинге в СЦК заместитель министра обороны РК Султан Камалетдинов.

Ведомством также отрабатываются вопросы взаимодействия силовых структур и применения разноведомственной группировки войск под единым командованием. Выработан единый алгоритм действий госорганов, определены особенности применения Вооруженных сил.

«Акцент в подготовке войск делался на освоении новых способов ведения боевых действий, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов, новых средств радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны. В фокусе постоянного внимания находились Силы специальных операций, подразделения которых обладают способностью ведения боевых действий в отрыве от основных сил. С учетом новых тенденций велась работа по повышению эффективности подготовки батальонных и ротных тактических групп», - отметил замминистра обороны.

Султан Камалетдинов также подчеркнул, что на международных армейских играх «АрМИ-2022» в общем рейтинге среди 34 стран команды от Вооруженных сил заняли 3 место.

Фото: gov.kz