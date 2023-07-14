Около 200 преступлений помогли раскрыть служебные собаки в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - 199 преступлений раскрыли с помощью служебных собак полицейские Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

С начала года на территории области с помощью служебных собак раскрыто 199 преступлений, в том числе два убийства, ряд краж, грабежей, обнаружено 54 кг наркотических средств. Кроме того, в связи с распространением синтетических наркотических веществ среди молодежи, в настоящее время служебных собак полицейские профессионально готовят и адаптируют к их поиску.

Так, за шесть месяцев текущего года на территории области при помощи служебных собак изъято 1,7 кг синтетических наркотических средств. Основная задача каждого полицейского-кинолога – быть готовым к применению служебной собаки на местах происшествия или при проведении оперативно-розыскных мероприятий, помочь сотрудникам уголовного розыска, следствия, дознания, патрульной службы раскрыть преступление, обеспечить охрану общественного порядка.

«В профессии кинолога не бывает случайных людей, ведь в ее основе лежит любовь к животным. Трудолюбие, выдержка, инициатива, ответственность и внимательность – без всего этого не может быть успешного тандема человека и собаки, эффективного выполнения служебного долга», – говорит начальник центра кинологической службы ДП Актюбинской области Сапабек Рахимов. В настоящее время в центре кинологической службы ДП Актюбинской области несут службу полицейские-кинологи с опытом работы более 20 лет.