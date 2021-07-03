Около 200 новобранцев Нацгвардии приняли присягу в онлайн-формате

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Около 200 новобранцев воинских частей 6656 и 3502 регионального командования «Батыс» Национальной гвардии,​ прошедших курс молодого бойца, торжественно приняли воинскую присягу, передает МИА «Казинформ».

«В связи с эпидемиологической ситуацией​ церемонию среди​ молодых солдат, которые прибыли из разных регионов страны - Алматы, Актобе, Атырау и Уральска - провели в онлайн-режиме. Родители не смогли присутствовать на церемонии военной присяги, но смогли увидеть своих сыновей в Instagram», - сообщил руководитель пресс-службы РГК «Батыс» подполковник Ерболат Султанов.

В мероприятии приняли участие личный состав воинской части 6656 и 3502, а также ветераны части. Они поздравили молодых гвардейцев, призвали ответственно отнестись к учебе, исполнению своих обязанностей, чтобы в дальнейшем стать надежными защитниками своей Родины.

Командир воинской части 6656 подполковник Марат Рахпанов, обращаясь к новобранцам, отметил, что военная присяга обязывает каждого быть преданным своему народу, Президенту, Конституции, что является неотъемлемой частью нравственного облика воина.

«Принимая военную присягу, воин клянется добросовестно изучать военное дело. Претворение этого требования присяги обеспечивает поддержание боеспособности войск правопорядка, позволяет повышать их боевую готовность. Служите достойно, чтобы ваши близкие гордились вами. Поздравляю вас с этим торжественным событием, желаю вам крепкого здоровья, успехов и удачи в нашем нелегком ратном труде. Ведь военная присяга требует от вас быть бдительными, строго хранить военную и государственную тайну», - подчеркнул подполковник М. Рахпанов.

В ходе мероприятия были продемонстрированы строевые приемы с оружием, приемы рукопашного боя, состоялся концерт военного оркестра в онлайн-формате.

За месяц до присяги молодые бойцы прошли курс начальной военной подготовки, где занимались огневой, строевой и физической подготовкой, а также изучали общевоинские уставы.

«Для меня сегодняшний день такой долгожданный, радостный и очень трепетный. Мы приняли присягу, стали истинными защитниками Родины! Я уверен, что с честью и гордостью буду нести звание воина войск правопорядка», - поделился рядовой Рустам Ашимов из Алматинской области.

После торжественной церемонии в клубе воинской части командиры части в онлайн-режиме встретились с родителями новоиспеченных военнослужащих, рассказали об условиях, в которых будут служить их сыновья, обсудили вопросы воинской дисциплины и социального обеспечения.

Праздник завершился праздничным обедом.

Стоит сказать, из-за пандемии новобранцам запрещены увольнительные. Как только эпидемиологическая ситуация нормализуется, парни смогут воспользоваться своим правом и выйти в городское увольнение.