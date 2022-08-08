8 Августа 2022 03:00

Около 200 новобранцев Нацгвардии поклялись в верности Родине в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Уральске на базе воинской части 5517 регионального командования «Батыс» Национальной гвардии Республики Казахстан торжественно принесли военную присягу около 200 новобранцев, призванные из Алматинской, Актюбинской, Атырауской и Мангистауской областей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.

Присяга на верность Родине – самый торжественный момент в жизни каждого военнослужащего. После нее новобранцы становятся настоящими воинами, принимая на себя всю ответственность за защиту страны.

Участниками торжественной церемонии стали почетные гости: командующий РгК «Батыс» генерал-майор Арман Жумагалиев, аким города Уральска Миржан Сатканов, заместитель начальника департамента полиции Западно-Казахстанской области Жанболат Жаншин, военный прокурор Уральского гарнизона Алтынбай Раев, председатель Совета ветеранов воинской части 5517 Марат Абдрахманов, а также родители и родственники солдат. Они поздравили молодых бойцов, призвали ответственно отнестись к боевой службе, исполнению своих обязанностей, чтобы в дальнейшем стать надежными защитниками своей Родины.

Командующий РгК «Батыс» генерал-майор Арман Жумагалиев, обращаясь к молодым гвардейцам, отметил, что военная присяга обязывает каждого быть преданным своему народу, Президенту, Конституции, что является неотъемлемой частью нравственного облика воина войск правопорядка.

«Обеспечивая стабильность, мир и спокойствие в стране, солдаты будут вносить неоценимый вклад в благополучие и процветание Казахстана. И теперь перед новобранцами стоит важная задача — с честью и достоинством выполнять свой воинский долг, быть верным боевым традициям старшего поколения, добросовестно выполнять задачи, поставленные Главой государства», — подчеркнул аким Уральска Миржан Сатканов.

«Я приехал на присягу к сыну из Алматинской области. Чтобы поддержать его в его желании отдать долг Родине, отслужив в армии. Мы рады, что он патриот, очень гордимся им. Я рад, что сын попал в ряды Национальной гвардии. Желаю ему достойно отслужить», —сказал Айткали Давлетов, отец рядового Берика Давлетова.

Стройными колоннами, чеканя шаг, новобранцы промаршировали по плацу, демонстрируя строевую выучку и слаженность. После церемонии принятия присяги родителей и гостей ознакомили с бытом воинской службы, показали казармы, столовую и клуб, а также организовали праздничный концерт, подготовленный к этой важной дате.

По завершении торжественного мероприятия состоялась встреча командования воинской части с родителями солдат, на которой родственники получили ответы на интересующие их вопросы, ознакомились с условиями быта и службы молодых гвардейцев. После принятия присяги молодые воины получили увольнение.

Присяге предшествовал курс молодого бойца. В течение месяца призывники изучали общевоинские уставы, занимались строевой, огневой и физической подготовкой.

Фото: Нацгвардия РК.